Villaseta | condanne e assoluzioni nel maxiprocesso al narcotraffico

Un maxiprocesso a Villaseta è stato provocato da accuse di narcotraffico e associazione a delinquere. Durante il procedimento, molte accuse sono state ridimensionate o smentite, portando a condanne minori e a numerose assoluzioni. Le discussioni in aula hanno coinvolto diversi membri del clan, con testimonianze contrastanti. La sentenza ha cambiato profondamente il quadro delle indagini e ha lasciato aperti alcuni spazi di incertezza. La decisione finale ha suscitato reazioni diverse tra gli abitanti.

Un processo che ha scosso Villaseta: le accuse e le difese. Il tribunale di Agrigento ha pronunciato una sentenza che ha ridimensionato le accuse iniziali contro alcuni membri del clan mafioso di Villaseta. Pasquale Capraro, 36 anni, è stato condannato a sei anni di reclusione per il suo ruolo nel traffico di droga organizzato dal boss Antonio Massimino. La sua condanna rappresenta un punto cruciale nel processo, che ha la luce dopo l’inchiesta Kerkent sulla criminalità organizzata nella provincia di Agrigento. Angelo Cardella, 55 anni, ha ricevuto una pena di tredici anni di carcere. La sua condanna è legata a specifiche attività di narcotraffico che, secondo l’accusa, avrebbero finanziato le attività del clan. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sentenza ad Avellino: condanne e assoluzioni nel processo per stalking e lesioniSi è concluso ieri ad Avellino il processo che ha coinvolto tre giovani, con sentenze di condanna e assoluzione relative a reati di stalking e lesioni.

Narcotraffico e armi dei clan di Villaseta e Porto Empedocle: chiesti altri 17 rinvii a giudizioLa Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio per 17 persone coinvolte nel secondo filone dell’indagine sui clan di Villaseta e Porto Empedocle.

