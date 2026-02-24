Vigor sognare si può | Viviamo con serenità
La Vigor ha ottenuto la salvezza grazie alla vittoria contro una diretta concorrente, dimostrando determinazione e compattezza in campo. La squadra, insieme allo staff e alla dirigenza, ha lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo. Anche il mister si mostra soddisfatto, consapevole di aver conquistato un risultato importante. Ora, i giocatori si preparano a chiudere la stagione con fiducia e serenità.
La Vigor ha la salvezza in tasca. Squadra, dirigenza, staff ne sono consapevoli ed anche mister Clementi sa di esser quasi giunto alla meta. La vittoria di domenica contro la Sammaurese è un passo in avanti determinante che consente ai rossoblu di cambiare prospettiva nel finale di stagione. Infatti, a 9 gare dalla fine, non è assurdo sognare un posto nei playoff. "Sicuramente avrei preferito godermi il momento positivo con il gruppo al completo - spiega l’allenatore della Vigor -. Senza ombra di dubbio siamo in una posizione di classifica molto confortante. Vivere il finale di stagione con maggiore serenità lo trovo giusto e non temo alcun calo: questa squadra ha sempre dimostrato grande tenacia ed uno spirito di sacrificio ammirevole". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
