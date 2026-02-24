Vigili del Fuoco in azione | 72 ore di soccorsi ai Laghi di Sibari

Un’allerta meteorologica ha causato esondazioni e mareggiate ai Laghi di Sibari, spingendo i Vigili del Fuoco di Catanzaro a intervenire. In 72 ore, i soccorritori hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza le zone allagate e aiutare le persone isolate. Le operazioni hanno coinvolto numerosi mezzi e uomini, che hanno affrontato le condizioni estreme per limitare i danni. La situazione resta critica e i soccorsi continuano senza sosta.

Emergenza ai Laghi di Sibari: Vigili del Fuoco da Catanzaro in azione dopo esondazioni e mareggiate I Laghi di Sibari sono al centro di un’emergenza idro-meteorologica che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Catanzaro. Dopo esondazioni e mareggiate, il Comando di Catanzaro ha inviato squadre specializzate per gestire la situazione critica. L’intervento è stato coordinato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, con l’invio di personale e mezzi specializzati. Le squadre, composte da unità abilitate al soccorso fluviale e alluvionale, hanno operato in modo continuativo fino a domenica scorsa, con turnazione del personale ogni 72 ore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Maltempo Calabria: proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco ai Laghi di SibariLa forte pioggia ha causato allagamenti e danni ai ponti nella zona dei Laghi di Sibari, spingendo i Vigili del Fuoco a lavorare senza sosta.

Colto da malore lungo i sentieri di Oro, in azione soccorsi e vigili del fuocoUn uomo di 75 anni ha avuto un malore mentre camminava sui sentieri di Oro, a Bellano, causando l'intervento immediato di soccorritori e vigili del fuoco.

