Vigevano 40enne mangia e non paga il conto | per la donna daspo gastronomico di un anno

Una donna di 40 anni a Vigevano ha mangiato in un ristorante senza pagare, dopo aver detto di aver dimenticato il portafoglio. La donna è stata poi allontanata con un daspo gastronomico di un anno, impedendole di entrare di nuovo nel locale. Il marito della titolare, presente durante l’episodio, ha cercato di convincerla a saldare il conto, ma lei si è allontanata senza farlo. La vicenda ha suscitato reazioni tra i residenti della zona.

Ordina e consuma un pasto completo, poi al momento di pagare il conto da 70€ si alza e si allontana dal ristorante. L'episodio risale allo scorso 18 dicembre a Vigevano, in provincia di Pavia, dove una donna di 40 anni si è resta protagonista del più classico dei "mangia e scappa". La titolare del locale la insegue a piedi assieme, a raggiungerla però è il marito di lei che la blocca. La donna si giustifica dicendo di aver dimenticato il portafogli a casa e che, entro sera, sarebbe tornata a saldare. La titolare e il marito l'hanno quindi lasciato andare e, una volta ritornati al ristorante, l'hanno aspettata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

