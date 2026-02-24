Vietare la macellazione dei cavalli? Il relatore leghista affossa così la legge | È razzista e allora le zanzare?

Il relatore leghista ha bocciato la proposta di vietare la macellazione dei cavalli, sostenendo che si tratta di un atto razzista e paragonandolo all’assurdità di vietare le zanzare. La discussione si concentra sull’impatto culturale e culinario di questa decisione, che potrebbe portare alla fine di alcune tradizioni gastronomiche regionali. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti tra chi non consuma carne di cavallo e chi invece si oppone alla limitazione delle pratiche agricole locali.

