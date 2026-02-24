VIDEO Sgominata rete di pusher | l' operazione della polizia

Una rete di pusher viene smantellata dopo un'operazione della polizia che ha portato all'arresto di sei persone. La causa principale è stata la scoperta di numerose consegne di droga nelle zone centrali della città. Durante l'intervento, gli agenti hanno sequestrato diverse dosi di stupefacente e recuperato prove decisive. Le indagini sono proseguite per individuare eventuali complici e altre rotte di distribuzione. La notizia si aggiunge alle recenti attività di contrasto allo spaccio.

