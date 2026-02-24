VIDEO Gratteri | No in risalita? Quando iniziai a parlare sembravo l’ultimo dei samurai

Il problema dei crimini organizzati si aggrava a causa di un aumento delle attività criminali. Un esperto ha commentato che, quando ha iniziato a denunciare queste situazioni, sembrava l’ultimo dei guerrieri. La sua testimonianza rivela come le minacce e le intimidazioni siano diventate più frequenti, mettendo in crisi gli sforzi delle forze dell’ordine. La situazione richiede attenzione, poiché i rischi per chi si oppone alla criminalità sono cresciuti.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il no è in risalita? Quando io ho iniziato a parlare sembravo l’ultimo dei samurai”. Così, il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha risposto a chi gli ha chiesto di commentare i sondaggi che danno in risalita il No al referendum sulla separazione delle carriere. “ Eravamo a meno 25 e nessuno parlava, – ha ricordato Gratteri – e io quando parlo non penso alla convenienza, mi sono costruito una vita senza pagare cambiali e per poter dire esattamente quello che penso, io non parlo per convenienza ma per convinzione”. “Se rifarei quelle affermazioni? Certamente. La lingua italiana è lingua italiana, – ha detto ancora il procuratore di Napoli – pensavo che qualcuno non avesse capito e mi sono affrettato a spiegare quando ho visto che gente in malafede continuava a fare il giochino dell’estrapolazione della frase, a fare narrazioni che non corrispondono alla realtà, al pensiero e alla lingua italiana”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

