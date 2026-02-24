Viaggiatori penalizzati e lavoratori svantaggiati | lo Stretto di Messina arriva in Parlamento

Da messinatoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il problema dei collegamenti marittimi tra le sponde dello Stretto di Messina provoca disagi per i viaggiatori e difficoltà per i lavoratori. Le mancate corse e le tariffe alte penalizzano chi dipende da questi servizi per spostarsi quotidianamente. La questione ha portato alla presentazione di un'interrogazione in Parlamento, con l’obiettivo di chiedere chiarimenti sui ritardi e le inefficienze che si sono accumulate negli anni. La discussione si concentra ora sulle possibili soluzioni concrete.

 Servizi lontani dall’efficienza e tutele insufficienti: cosa sta accadendo nei collegamenti marittimi tra le due sponde dello Stretto? È la domanda che approda ora in Parlamento con l’interrogazione a risposta scritta presentata dalla deputata Stefania Marino, indirizzata ai Ministeri delle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Stretto di Messina, viaggiatori penalizzati e lavoratori sotto salario: il Pd chiede interventi urgentiIl Partito Democratico denuncia problemi nello Stretto di Messina, causati da ritardi e guasti alle navi che rallentano i collegamenti.

Leggi anche: Sindacato generale lavoratori della scuola, la crescita "oltre lo Stretto di Messina"

Argomenti correlati

Stretto di Messina, viaggiatori penalizzati e lavoratori sotto salario: il Pd chiede interventi urgenti; Stretto di Messina, allarme PD: viaggiatori penalizzati e lavoratori sotto salario. Servono interventi immediati; Trasporti, Natale: Cambio orari senza confronto, liguri penalizzati nei collegamenti con Roma e Toscana; OR.S.A. Marittimi: ancora ritardi nei pagamenti INPS per i marittimi in malattia. Lo studio legale interviene.

Regno Unito: lavoratori penalizzati per 18mila sterline/ Chi riceve sussidi guadagna nettamente di piùNel Regno Unito è più conveniente percepire i sussidi invece che lavorare: a dirlo è un'analisi condotta dopo le proposte sul Bilancio Con la (certamente complessa) partita del Bilancio che procede ... ilsussidiario.net