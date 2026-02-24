Viaggiatori penalizzati e lavoratori svantaggiati | lo Stretto di Messina arriva in Parlamento

Il problema dei collegamenti marittimi tra le sponde dello Stretto di Messina provoca disagi per i viaggiatori e difficoltà per i lavoratori. Le mancate corse e le tariffe alte penalizzano chi dipende da questi servizi per spostarsi quotidianamente. La questione ha portato alla presentazione di un'interrogazione in Parlamento, con l’obiettivo di chiedere chiarimenti sui ritardi e le inefficienze che si sono accumulate negli anni. La discussione si concentra ora sulle possibili soluzioni concrete.

Servizi lontani dall'efficienza e tutele insufficienti: cosa sta accadendo nei collegamenti marittimi tra le due sponde dello Stretto? È la domanda che approda ora in Parlamento con l'interrogazione a risposta scritta presentata dalla deputata Stefania Marino, indirizzata ai Ministeri delle.