Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 20 | 25

Un incidente ha causato rallentamenti sulla Flaminia tra Colle delle Rose e Riano, creando code in entrambe le direzioni. La presenza di cantieri per lavori di messa in sicurezza ha contribuito a congestioni anche tra Trevignano e Anguillara, dove alcune strade sono state chiuse. La polizia locale invita a rispettare le norme stagionali, come l’obbligo di pneumatici invernali o catene da neve fino al 15 aprile 2026. La sicurezza resta la priorità per tutti gli automobilisti.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio circolazione è rientrato nella norma lungo la rete viaria qualche disagio Si segnala sulla Flaminia dove per la presenza di cantieri ci sono incolonnamenti tra Colle delle Rose Riano in direzione Civita Castellana e restiamo nell'ambito dei Cantieri per lavori di messa in sicurezza a seguito di frana chiusa la provinciale Settevene Palo tra Trevignano e Anguillara nelle due direzioni sempre a causa di una frana chiusa anche la provinciale polense tra i comuni di Gallicano e Poli il traffico veicolare e deviato su via del Torrione da Guido Lombardi e Astral infomobilità è tutto ora un messaggio sulla sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio attenzione fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 20:25Astral infomobilità segnala che sulla Cassia Veientana è stato risolto l’incidente all’altezza di via della Giustiniana in direzione raccordo anulare.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 07:25Un incidente sulla strada interna tra Roma sud e Appia ha causato una forte congestione, rallentando il traffico in tutta la zona.

