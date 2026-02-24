Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 19 | 40

Una perdita di carburante sulla A24 ha causato rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli, creando disagi alla circolazione. I lavori in corso e i cantieri hanno rallentato il traffico anche sul Raccordo Anulare e sulla Tuscolana, con code in diverse direzioni. La situazione si aggrava sulla Colombo e sulla via del Mare, dove si registrano file tra via di Mezzocammino e Vitinia. La viabilità rimane difficile in più punti di Roma e dintorni.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo per la presenza di cantieri Ci sono rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni ci tocchiamo sul Raccordo Anulare dove abbiamo correre in carreggiata interna Traduci the Tuscolana e Appia è più avanti tra Laurentina e Pontina in uscita dalla città code sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede è sempre in direzione Ostia sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia sempre in uscita traffico intenso sulla Flaminia tra Malborghetto e Riano in direzione di vita Castellana da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio