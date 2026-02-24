Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 19 | 10

Un incidente ha causato rallentamenti sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli, secondo le ultime segnalazioni di Astral Infomobilità. I lavori nei cantieri hanno ridotto la fluidità del traffico, interessando anche il tratto urbano tra via Togliatti e il raccordo anulare. La situazione si aggrava anche sulla Roma Fiumicino, con code tra Parco de' Medici e il viadotto della Magliana. Attualmente, la viabilità rimane congestionata in diverse zone della capitale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 roma-teramo per la presenza di cantieri Ci sono rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni e siamo sulla A24 nel tratto Urbano dove si procede a rilento tra via Togliatti e il raccordo anulare sempre in uscita rallentamenti sulla Roma Fiumicino all'altezza del viadotto della Magliana è più avanti tra Parco de' Medici il raccordo ed infine la situazione proprio sul raccordo al momento ci sono code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana è più avanti tra Prenestina e ti burtina interna code tra bufalo te La Rustica e tra Casilina e Appia da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto è più un servizio della Regione Lazio

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 19:10Questa sera Roma registra ancora diversi rallentamenti sulla viabilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-02-2026 ore 19:10Il traffico a Roma e nel Lazio si intensifica a causa di lavori e interventi sulla rete stradale e ferroviaria.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Laurelli a causa di un incidente Ci sono ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Macerata, chiusura di via Roma, rallentamenti sull’asse ma la viabilità regge. In azione 50 agenti e un drone - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Sabato in Centro potature a Passeggiata di Ripetta. Previsti divieti di sosta e la chiusura della strada nel tratto da lungotevere in Augusta a via della Penna. x.com