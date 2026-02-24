Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 18 | 10

Un incidente ha causato code sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli, rallentando il traffico in entrambi i sensi. La presenza di cantieri sulla A1 Milano-Napoli e sulla A24 Roma-Teramo ha provocato ulteriori rallentamenti tra Guidonia Montecelio e la zona urbana. Anche il raccordo Roma-Fiumicino registra code a tratti, mentre sulla diramazione Roma sud si segnalano rallentamenti vicino a San Cesareo. La situazione richiede prudenza per chi viaggia in queste aree.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli per la presenza di cantieri Ci sono code all'altezza di Guidonia Montecelio verso Napoli sempre per lavori rallentamenti anche sulla A24 roma-teramo tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni e siamo sulla A24 nel tratto Urbano dove a causa di un incidente Ci sono code tra il raccordo e Tor Cervara verso la tangenziale est raccomandiamo la dovuta prudenza e Vediamo la situazione è proprio sul raccordo al momento ci sono code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana interna tra Bufalotta e La Rustica un invito alla prudenza infine perché è in viaggio sulla diramazione Roma sud dove segnalato un incidente a 5 nei pressi dell'uscita di San Cesareo da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:10La viabilità a Roma e nel Lazio resta difficile questa sera.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-02-2026 ore 18:10Il grande raccordo anulare di Roma si trova bloccato a causa di un traffico intenso tra Fiumicino e Romanina, con code in carreggiata esterna.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Laurelli a causa di un incidente Ci sono ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

Macerata, chiusura di via Roma, rallentamenti sull’asse ma la viabilità regge. In azione 50 agenti e un drone - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Sabato in Centro potature a Passeggiata di Ripetta. Previsti divieti di sosta e la chiusura della strada nel tratto da lungotevere in Augusta a via della Penna. x.com