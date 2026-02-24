Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 17 | 25

Un incidente ha causato code tra Castel di Guido e Malagrotta, rallentamenti sulla Flaminia e tratti congestionati sul raccordo anulare, creando disagi nella viabilità romana. La causa principale è il sinistro verificatosi in zona, che ha coinvolto diversi veicoli e provocato incolonnamenti tra le principali arterie cittadine. Sul raccordo, traffico a tratti intenso dalla Pontina alla Tuscolana, mentre sull’A1 si registra un incendio tra Orvieto e Fabro. La situazione richiede prudenza agli automobilisti.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 17:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Laurelli a causa di un incidente Ci sono code tra Castel di Guido e Malagrotta verso Roma raccomandiamo la dovuta prudenza Attenzione anche sulla Flaminia dove sempre a seguito di incidente ci sono incolonnamenti a partire da Corso Francia fino a via di Grottarossa adesso il raccordo e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento ci sono code a tratti in carreggiata esterna dalla Pontina fino alla Tuscolana interna tra Bufalotta Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da Portonaccio fino al Raccordo un invito alla prudenza infine perché in viaggio sulla A1 in direzione Firenze dove segnalato un incendio al km 236 tra Orvieto e Fabro da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 17:25La viabilità a Roma resta complicata. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 17:25Il traffico a Roma e nel Lazio si intensifica a causa di diversi incidenti e veicoli in panne. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla a causa di un incidente Ci sono code ... romadailynews.it Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com Macerata, chiusura di via Roma, rallentamenti sull’asse ma la viabilità regge. In azione 50 agenti e un drone - facebook.com facebook #Roma #viabilità Sabato in Centro potature a Passeggiata di Ripetta. Previsti divieti di sosta e la chiusura della strada nel tratto da lungotevere in Augusta a via della Penna. x.com