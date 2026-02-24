Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 16 | 25

Un incidente sull'Aurelia ha causato code tra Castel di Guido e Malagrotta, rallentando il traffico in direzione del raccordo anulare. La situazione si aggrava anche sulla Roma Teramo, con rallentamenti tra Bufalotta e la zona industriale. Sul raccordo, i veicoli affrontano code a tratti sulla carreggiata esterna, mentre sulla Flaminia si registrano rallentamenti a partire da via Due Ponti. Cittadini e automobilisti sono invitati a muoversi con prudenza.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sull'Aurelia a causa di un incidente Ci sono code tra Castel di Guido e Malagrotta in direzione del raccordo anulare raccomandiamo la dovuta prudenza e Vediamo la situazione proprio sul raccordo al momento ci sono code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana in interna tra Bufalotta e Roma Teramo sulla stessa Roma Teramo rallentamenti lungo il tratto Urbano a partire da via Fiorentini fino al Raccordo sempre in direzione raccordo traffico intenso sulla Flaminia con code a partire da via Due Ponti da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 16:25Questa mattina si registrano diversi disagi sulla viabilità di Roma e dintorni.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 16:25Il traffico a Roma si è intensificato ieri a causa di un veicolo in avaria che ha causato code tra Fiumicino e Pontina, rallentando gli spostamenti degli automobilisti.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 11 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 13 | 25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 15:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità al servizio della regione Lazio sulla a causa di un incidente Ci sono code ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#Roma #viabilità Sabato in Centro potature a Passeggiata di Ripetta. Previsti divieti di sosta e la chiusura della strada nel tratto da lungotevere in Augusta a via della Penna. x.com

Viabilità e lavori pubblici: ecco dove a Roma nord Via della Storta, cantiere Acea. Chiusura nel tratto tra la Cassia e la Braccianese. Deviazioni bus Via di Baccanello, lavori sulla rete del gas. Chiusura della strada tra via della Stazione di Cesano e via Ferraiol - facebook.com facebook