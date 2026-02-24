Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 13 | 25

Un incidente sulla Tangenziale ha causato code e rallentamenti a Roma, coinvolgendo quattro veicoli e riducendo la carreggiata. La rimozione del mezzo incidentato in passato ha migliorato la circolazione, ma ancora si formano code tra via Prenestina e via Salaria. La presenza di lavori stradali e restrizioni ha ulteriormente rallentato il traffico, mentre alcune strade sono temporaneamente chiuse. La situazione resta complessa e richiede attenzione da parte degli automobilisti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo interno a un incidente la causa delle code Prenestina e la coppia coinvolti 4 veicoli al momento si transita su carreggiata a ridotta mentre in esterna è stato rimosso l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di via Tiburtina permangono code a partire da via Prenestina sposiamoci su via Salaria assiste in coda da raccordo all'aeroporto dell'Urbe a causa del restringimento di carreggiata in direzione Roma per consentire i lavori di scavo istituito Inoltre Olimpiadi velocità pari a 30 km orari mentre sul via Tiburtina code per traffico intenso nelle di marcia all'altezza di Tivoli Terme per consentire gli interventi sulla rete del gas è chiusa al transito veicolare via della Storta nel tratto compreso tra via Cassia & via Braccianese contestualmente le linee bus di zona del vino su percorsi alternativi fino al termine dei lavori è previsto per il 27 febbraio restiamo in tema di cantieri sulla regionale 155 di Fiuggi tra San Cesareo Zagarolo si sta in coda nei due sensi di marcia per lavori in corso prestare attenzione alla segnaletica sul posto infine a Subiaco riaperta al traffico Corso Cesare Battisti al km 15 tratto precedentemente chiuso a causa dell'apertura di una voragine che aveva compromesso la circolazione stradale dare la vernice dalle scale in fabbrica è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito informo che ti dà punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 13:25La viabilità a Roma si complica di nuovo.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-02-2026 ore 13:25Astral infomobilità segnala che questa mattina la A1 Roma-Napoli è stata riaperta dopo il rimozione di un mezzo pesante che aveva causato blocchi tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 09:40Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per incidente esiste in coda su via Appia ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#Roma #viabilità #Atac terminati i lavori in via Val D'Ala, la linea 83 ha ripreso il normale percorso, ripristinate le fermate 73810-72781. x.com

Viabilità e lavori pubblici: ecco dove a Roma nord Via della Storta, cantiere Acea. Chiusura nel tratto tra la Cassia e la Braccianese. Deviazioni bus Via di Baccanello, lavori sulla rete del gas. Chiusura della strada tra via della Stazione di Cesano e via Ferraiol - facebook.com facebook