Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 11 | 25
Il traffico sulla Roma-Lazio si intensifica a causa di lavori e incidenti. Un cantiere sulla Salaria causa code tra Raccordo e l’aeroporto dell’Urbe, mentre un incidente rallenta la circolazione tra Prenestina e Tuscolana. La via della Storta è chiusa per una frana e i treni sulla linea Roma-Viterbo registrano ritardi a causa di lavori di rinnovo. Le deviazioni e le limitazioni restano in vigore fino al 27 febbraio.
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione miglioramento sul raccordo permangono rallenta esterna tra 24 Tiburtina mezzi interna tra Prenestina e Tuscolana permangono rallentamenti a causa di un precedente incidente ora ripasso sbattiamoci su via Salaria assiste in coda tra raccordo è l'aeroporto dell'Urbe in direzione Roma a Velletri in cemento di carreggiata Per consentire i lavori di scavo istituito Inoltre un limite di velocità pari a 30 km orari restiamo in tema di cantieri per consentire gli interventi sulla rete del gas è chiusa al transito veicolare via della Storta mercato compreso tra via Cassia via Braccianese contestualmente linee bus di zona deviano su percorsi alternativi fino al termine dei lavori è previsto per il 27 febbraio spostiamoci a Poli resta chiusa a causa di una frana alla via km 36 circa nelle due direzioni siamo tra Gallicano e Poli traffico deviato su via del Torrione infine il trasporto ferroviario sulla linea regionale Roma Viterbo extra urbana proseguono i lavori di rinnovo all'infrastruttura conseguente chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo ultime partenze da lunedì al venerdì da Viterbo alle ore 17:15 ed è Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con bus sostitutivi mentre sulla a urbana dal lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due nuove corse bus in partenza dalla stazione di Flaminio alle ore 20:20 e da Montebello alle ore 21:20 da Valeria venire da Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 11:25Questa mattina la circolazione sulla Roma-Casilina in carreggiata esterna ha ripreso normalmente, dopo un incidente che aveva causato code residue all’altezza della diramazione Roma Sud.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 11:25La viabilità a Roma e nel Lazio resta sotto stretta osservazione.
