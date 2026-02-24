Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 10 | 25

Un incidente nel raccordo interno ha causato code e rallentamenti su diverse strade di Roma e della Regione Lazio. Due auto sono rimaste coinvolte sulla diramazione Roma Sud Tuscolana, riducendo il traffico a due corsie. La situazione si è aggravata tra Nomentana e A24, dove si registrano lunghe file a causa di lavori e restringimenti di carreggiata. Le auto in transito affrontano congestioni anche sulla Pontina e via Salaria, mentre via della Storta è chiusa per lavori sul gas.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo interno è un incidente la causa delle code la diramazione Roma Sud Tuscolana coinvolte due auto e si transita su due corsie di marcia e a seguire traffico intenso tra Nomentana e A24 roma-teramo mentre in eterna code a tratti da diramazione Roma nord e a 24 siamo Ci sulla A24 roma-teramo code a tratti per lavori tra Tivoli e Castel Madama attivo il restringimento di carreggiata In entrambe le direzioni ci spostiamo sulla Pontina rimosso l'incidente avvenuto in precedenza permangono code a tratti tra Castel di Decima in direzione Roma mentre su via Salaria assiste in coda tra raccordo aeroporto dell'Urbe a causa del restringimento di carreggiata per lavori di scavo in direzione Roma istituito il nostro limite di velocità pari a 30 km orari praticamente Marika Per consentire gli interventi sulla rete del gas è chiusa al transito veicolare via della Storta nel tratto compreso tra via Cassia via Braccianese contestualmente linee bus di zona deviano su percorsi alternativi fino al termine dei lavori è previsto per il febbraio code per lavori anche a Guidonia Montecelio tra via nocello e via dei caolini nei due sensi di marcia tavernier Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio