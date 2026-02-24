Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 09 | 10

Un incidente ha causato code intense su via Tiburtina, provocando rallentamenti tra Settecamini e il raccordo anulare. La stessa causa ha generato congestioni anche su via Appia, tra Cava dei Selci e il raccordo, e sulla via Pontina, a Castel di Decima e Spinaceto. Tra le altre criticità, il traffico si intensifica sul grande raccordo anulare tra Casilina e Appia, mentre lavori sulla rete del gas chiudono via della Storta. Pertanto, alcune linee bus sono deviate.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio su via Tiburtina un incidente la causa delle code nei sensi di marcia tra Settecamini raccordo sempre per incidente esiste in coda su via Appia tra Cava dei Selci raccordo in direzione di quest'ultimo un altro incidente sulla via Pontina provoca incolonnamenti a Castel di Decima Spinaceto in direzione Roma traffico intenso sul grande raccordo anulare in interna tra Casilina e Appia e a seguire tra diramazione Roma nord e a 24 mentre in esterna code tra Prenestina e Tiburtina e a seguire code a tratti tra Cassia bis e orelia incolonnamenti sul tratto Urbano A24 da raccordo di tangenziale est in direzione Roma mentre nel senso di marcia opposto si sta in coda tra Tor Cervara il raccordo situazione analoga sulla Roma Fiumicino e tra raccordo e vede il Cappellaccio in direzione Eur sulla Cassia si sta in coda altezza a Campagnano direzione Roma a causa di lavori restiamo in tema di cantieri per consentire gli interventi sulla rete del gas è chiusa al transito veicolare via della Storta nel tratto compreso tra via Cassia via Braccianese contestualmente linee bus Conad e vino su percorsi alternativi fino al termine dei lavori previsto per il 27 febbraio code per lavori anche a Guidonia tra via nocello e via dei caolini due sensi di marcia dovrei averne da Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-02-2026 ore 09:10La viabilità a Roma e nel Lazio resta complicata questa mattina.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 09:10Tra incidenti e lavori, il traffico a Roma resta intenso.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 09:10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 21-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-02-2026 ore 13:25.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-02-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla corda interna traffico intenso ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#Roma #viabilità intervento di rifacimento manto stradale a via Vinadio, sino a fine servizio la linea bus 027 è deviata. Salta la fermata "Laghi delle Colline". x.com

Viabilità e lavori pubblici: ecco dove a Roma nord Via della Storta, cantiere Acea. Chiusura nel tratto tra la Cassia e la Braccianese. Deviazioni bus Via di Baccanello, lavori sulla rete del gas. Chiusura della strada tra via della Stazione di Cesano e via Ferraiol - facebook.com facebook