Via Porta di Ferro la consigliera Saglimbene | La riqualificazione va avviata il prima possibile

La consigliera Saglimbene ha promosso una mozione per riqualificare Via Porta di Ferro, motivata dalla necessità di migliorare la sicurezza e il decoro del quartiere Civita. La decisione nasce dall'esigenza di intervenire rapidamente, coinvolgendo residenti e commercianti nelle procedure di intervento. La mozione approvata punta a mettere in atto i lavori senza ulteriori ritardi, per garantire un miglioramento immediato alla zona. Ora si attende l'avvio delle prossime fasi.

"Parliamo di un'occasione importantissima per migliorare la vivibilità dei residenti della zona, promuovere così lo sviluppo economico locale e valorizzare il patrimonio architettonico del quartiere" - ha aggiunto "Approvata la mozione che mi vede come prima firmataria è fondamentale attivare il prima possibile tutte le procedure per la riqualificazione di Via Porta di Ferro e contemporaneamente tutelare i residenti ed i commercianti del quartiere Civita". Così in una nota la consigliera comunale di Prima l'Italia, Valentina Saglimbene. "Ad oggi i lavori non sono ancora cominciati in un territorio di grande rilevanza storica, culturale e identitaria per l’intero capoluogo etneo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

