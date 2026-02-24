Via Modena il cantiere per la nuova rotonda

Lavori in via Modena, causa l’avvio del cantiere per la nuova rotonda, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale. Le operazioni si svolgono in via Montefiorino, dove vengono installati i mezzi e le attrezzature. Durante i lavori, si restringe la carreggiata e si introduce il senso unico alternato. Inoltre, si applicano divieti di sosta e un limite di velocità di 20 kmh. I lavori continueranno fino a fine aprile, modificando la normale circolazione.

Al via da ieri i lavori per la realizzazione della nuova rotonda in via Modena. Per tutta la durata dell'intervento previsto fino a fine aprile, la sede del cantiere coi mezzi d'opera sarà collocata in via Montefiorino dove sono in programma modifiche alla viabilità: restringimento della carreggiata con senso unico alternato di circolazione (con precedenza ai veicoli circolanti nella corsia di marcia non interessata dall'occupazione); istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata, in entrambi i lati della strada, per il tratto interessato dall'area di cantiere e limite di velocita di 20 chilometri orari.