Via Carella quella cisterna per ' tappare' la buca in strada | senza parole

Una cisterna installata da più di un anno in via Carella, al civico 50, ha creato un disagio evidente. La causa è una buca rimasta aperta sulla strada, che ha spinto gli abitanti a posizionare il contenitore per tamponare il problema. Le immagini mostrano chiaramente il tentativo di colmare il vuoto, ma la soluzione temporanea resta visibile. La situazione resta irrisolta, lasciando i residenti senza alternative concrete.