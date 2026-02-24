Via Carella quella cisterna per ' tappare' la buca in strada | senza parole
Una cisterna installata da più di un anno in via Carella, al civico 50, ha creato un disagio evidente. La causa è una buca rimasta aperta sulla strada, che ha spinto gli abitanti a posizionare il contenitore per tamponare il problema. Le immagini mostrano chiaramente il tentativo di colmare il vuoto, ma la soluzione temporanea resta visibile. La situazione resta irrisolta, lasciando i residenti senza alternative concrete.
Da più di un anno, in via Carella (al civico 50) in zona via Roma, c'è questa situazione. Le foto parlano chiaro, non c'è niente da aggiungere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
