Via al cellulare in aula l’esempio della nostra scuola

L'uso del cellulare in aula ha sollevato molte discussioni e nasce dalla crescente dipendenza dei giovani dai dispositivi digitali. In particolare, nelle scuole, studenti e insegnanti si confrontano con l’uso continuo di smartphone, spesso causa di distrazioni e problemi di concentrazione. Un esempio concreto arriva da una scuola locale, dove i docenti hanno deciso di vietare l’uso dei telefoni durante le lezioni per migliorare l’attenzione degli studenti. La decisione ha già portato a primi risultati tangibili.

Uno degli aspetti più dibattuti negli ultimi anni è l'utilizzo dei telefoni cellulari a scuola, durante le ore di lezione e non. Nel 18% dei casi nelle scuole italiane si usano delle cassette per contrastare l'utilizzo di questi dispositivi, per riuscire a garantire una maggiore concentrazione da parte degli studenti e una riduzione del cyberbullismo. Il fatto di impedire ai ragazzi l'utilizzo del cellulare durante le ore scolastiche ha sia aspetti positivi che negativi: alla maggior concentrazione si aggiunge l'incremento delle comunicazioni tra giovani; per contro molti studenti, alla fine delle lezioni, essendo stati molte ore senza il cellulare, sentono il bisogno di compensare questa assenza utilizzandolo senza autoregolazione.