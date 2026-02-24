VI Giornata nazionale del personale sanitario | premiato il medico sannita Christopher Mendillo

Il medico sannita Christopher Mendillo ha ricevuto un riconoscimento durante la VI Giornata nazionale del personale sanitario, organizzata per valorizzare il contributo degli operatori del settore. La cerimonia, che ha coinvolto anche il ministro Schillaci, ha puntato i riflettori sul Premio “Roberto Stella”, dedicato al futuro della cura tra intelligenza artificiale e umanità. Mendillo ha ricevuto il premio per il suo impegno nel migliorare le pratiche cliniche e l’assistenza ai pazienti. La cerimonia si è svolta a Roma, davanti a numerosi professionisti del settore.

Ad aprire i lavori il Ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha sottolineato l'importanza del momento di riflessione sul rinnovamento del sistema sanitario che si sta portando avanti e del giusto riconoscimento del ruolo fondamentale degli operatori. Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale ha affrontato prove durissime ed oggi si confronta con sfide decisive: l'invecchiamento della popolazione, la crescente complessità dei bisogni assistenziali, la necessità di innovazione organizzativa e tecnologica, le sfide legate alla medicina territoriale, ai bisogni socio-sanitari sempre più intersecati tra di loro.