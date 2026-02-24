Vestizione e svestizione in ospedale | 11 euro all' ora garantiti

La Cisl Fp definisce una vittoria la recente intesa raggiunta con l’Azienda Ulss 6 Euganea, che stabilisce una retribuzione di 11 euro all’ora per vestizione e svestizione in ospedale. La disputa, durata più di tre anni, ha coinvolto numerose richieste di miglioramenti salariali e condizioni di lavoro più eque. Ora, le lavoratrici e i lavoratori riceveranno un compenso chiaro e garantito durante queste operazioni, che rappresentano una parte significativa delle loro mansioni quotidiane.

Dopo oltre tre anni di contenzioso, confronti e azioni legali promosse dalle lavoratrici e dai lavoratori, la Cisl Fp annuncia un passo decisivo verso la chiusura positiva della vertenza sui tempi di vestizione e svestizione all’interno dell’Azienda Ulss 6 Euganea. Grazie alla posizione ferma e alla pressione costante esercitata dalla Cisl Fp, l’amministrazione dell'Ulss 6 Euganea ha infatti aperto alla possibilità di riconoscere un valore economico orario pari a 11 euro per i tempi di vestizione e svestizione, più del doppio rispetto ai 5,50 euro inizialmente proposti nella bozza aziendale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

