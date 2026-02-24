Verso Inter-Bodo Glimt | Jurgen Klinsmann ci crede E difende Bastoni

Jurgen Klinsmann, ex attaccante e attuale allenatore, sostiene che l’Inter possa recuperare due reti di svantaggio contro il BodoGlimt, sottolineando l’importanza dell’esperienza europea. Klinsmann difende Bastoni, evidenziando la sua determinazione e capacità di reagire alle difficoltà. La sua opinione si basa sulla convinzione che la squadra abbia le qualità per invertire il risultato. La sfida tra le due squadre si avvicina e i tifosi aspettano con trepidazione.

© Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Bodo/Glimt: Jurgen Klinsmann ci crede. E difende Bastoni

Come si rimontano due reti di scarto in terra europea? Mancano poche ore a Inter-BodoGlimt e nella sua versione odierna La Gazzetta dello Sport ha intervistato Jurgen Klinsmann, protagonista nella stagione 199091 del 3-0 della Beneamata rifilato all’Aston Villa nei sedicesimi di finale di Coppa Uefa. Inter-BodoGlimt: per Klinsmann San Siro L'articolo Verso Inter-BodoGlimt: Jurgen Klinsmann ci crede. E difende Bastoni proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it Bastoni e Chivu rispondono: l’Inter difende l’espulsione controversa e prepara la sfida col Bodo Glimt.Alessandro Bastoni e Cristian Chivu hanno preso posizione contro le polemiche sull'espulsione di un giocatore, a causa di una decisione che hanno definito corretta. Conferenza stampa Bastoni pre Bodo Glimt Inter LIVE: le paroleGiuseppe Bastoni dice la sua in conferenza stampa prima della partita contro il Bodo Glimt, perché vuole trasmettere fiducia alla squadra. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Bodo, Knutsen punzecchia l'Inter: Il City non parlò del sintetico. Anche noi non abituati a San Siro...; Le scelte di Chivu per provare la rimonta contro il Bodø/Glimt; Notte nera per l'Inter: il Bodo Glimt vince 3-1 e inguaia i nerazzurri; Tutte le modifiche a metro e mezzi Atm per Inter - Bodø/Glimt di Champions League. Inter, cinque cambi di formazione per ribaltare il BodoQuesta sera, alle 21, a San Siro va in scena il ritorno dei playoff di Champions League tra Inter e Bodo/Glimt, una sfida che si preannuncia decisiva e ad altissima tensione ... sportal.it Probabili formazioni Inter Bodo/Glimt/ Quote: Esposito-Thuram (Champions League, oggi 24 febbraio 2026)Probabili formazioni Inter Bodo/Glimt, oggi 24 febbraio 2026, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League. ilsussidiario.net Inter - Una partita che può darci la spinta definitiva verso il ventunesimo scudetto. Vivila con noi. Ti aspettiamo! Qui per maggiori info: https://chat.whatsapp.com/GaXjWMNstG49GtVtwTCEq9mode=gi_t - facebook.com facebook #Chivu verso #InterBodo: “Ma quale vergogna Orgoglioso di #Bastoni, bello ritrovare l’erba!” x.com