Verso Atalanta-Dortmund Kovac recupera Schlotterbeck in difesa E il pullman giallonero è già in città

Kovac ha deciso di reintegrare Schlotterbeck in difesa prima di Atalanta-Dortmund, dopo averlo escluso nelle ultime partite. La scelta mira a rafforzare la linea difensiva in vista della partita e si nota già il lavoro tattico in allenamento. Intanto, il pullman del Borussia Dortmund è arrivato a Bergamo, visibile tra i tifosi che aspettano con entusiasmo. La squadra si prepara ad affrontare la sfida in modo deciso e concentrato.

Bergamo. Il charter di Eurowings che porterà il Borussia Dortmund in Italia atterrerà alle 18:20 a Orio al Serio e sarà ben visibile essendo griffato Bvb in tutto e per tutto. Nel frattempo, però, qualcosa di giallonero a Bergamo è già arrivato: il pullman. Anzi, i pullman. Sono due, sono logati e sono parcheggiati a ChorusLife, visto che la squadra tedesca alloggerà al Radisson Blu dello smart district, in vista della sfida di Champions League contro l’Atalanta alle 18:45 di mercoledì 25 febbraio. Il gruppo agli ordini di Niko Kovac ha preparato il match con la rifinitura della vigilia iniziata alle 13:15. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dortmund, quanti problemi! Can, Süle, Schlotterbeck, Mane: difesa martoriata dagli infortuniA Dortmund, la difesa del Borussia ha subito un nuovo colpo: Emre Can si ferma a causa di un infortunio all’adduttore, mentre Nico Schlotterbeck si è fermato per un problema muscolare.

Palladino non ha stretto la mano a Kovac dopo Borussia Dortmund-Atalanta: la spiegazione in conferenza stampaDopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Borussia Dortmund, Palladino non ha salutato Kovac perché il tecnico nerazzurro ha deciso di lasciare il campo rapidamente senza fermarsi a parlare.

Borussia Dortmund, rifinitura in corso verso l'Atalanta: Kovac spera di recuperare due giocatoriParziali buone notizie per il tecnico del Borussia Dortmund Niko Kovac in vista della sfida di domani sera alla New Balance Arena contro l'Atalanta,. tuttomercatoweb.com

Verso Atalanta-Dortmund, Kovac recupera Schlotterbeck in difesa. E il pullman giallonero è già in cittàIl centrale, perno della retroguardia, aveva saltato la gara d’andata per un problema fisico. Di nuovo disponibile anche il capitano Emre Can. Nel frattempo i bus ufficiali sono già parcheggiati a Cho ... bergamonews.it

