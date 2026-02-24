Verona perde un ambasciatore visionario è morto Alfredo Troisi

Alfredo Troisi, figura stimata a Verona, è morto all’età di 87 anni a causa di problemi di salute. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi lo conosceva e lo apprezzava per il suo impegno nel settore culturale e sociale. Troisi ha dedicato gran parte della vita a promuovere eventi e iniziative nella città, spesso coinvolgendo giovani e anziani. La comunità si prepara a salutarlo con un ricordo che rimarrà vivo.

L'uomo che ha portato la Stella in Piazza Bra e l'Arena nel mondo lascia un'eredità indelebile di cultura e promozione turistica La comunità veronese piange la scomparsa di Alfredo Troisi, venuto a mancare all'età di 87 anni. Un dolore che accompagnerà questi giorni che porteranno al funerale, in programma sabato 28 febbraio nella basilica di Santa Anastasia alle 10.30. Il dolore per la perdita di un uomo che ha promosso Verona con competenza e creatività. Laureato in scienze politiche, aveva arricchito il proprio bagaglio con specializzazioni in diritto del lavoro, marketing e pubblicità.