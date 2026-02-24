verona esplode una palazzina a negrar un morto e tre estratti vivi dalle macerie

Un'esplosione in una palazzina di Prun di Negrar ha causato il crollo dell'edificio, provocando un morto e lasciando altri tre persone sotto le macerie. La causa dell’incidente, ancora da chiarire, potrebbe essere legata a una fuga di gas. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a estrarre vivi tre sopravvissuti tra le macerie. La comunità locale si stringe attorno alle famiglie colpite dall’accaduto.

Una vittima è stata estratta dalle macerie della palazzina di Prun di Negrar (Verona) esplosa nel pomeriggio. Si tratta di un uomo, individuato sotto la massa di detriti dai Vigili del fuoco. Lo si è appreso dal Comune veronese. In precedenza erano stati estratti altri due uomini e una donna. Tutti sono feriti in maniera non grave, e sono stati portati all'ospedale di Borgo Trento, a Verona. La palazzina interessata dall'esplosione è sviluppata su tre piani più una zona mansardata. La deflagrazione ha investito il primo piano, facendo crollare l'intera struttura che è collassata. I vigili del fuoco sono intervenuti con il personale Usar (Urban Search And Rescue) specializzato nel soccorso in macerie, esplosioni, crolli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Verona, esplosione a Negrar: crolla palazzina, un morto e tre estratti vivi dalle macerie Un'esplosione a Negrar ha causato il crollo di una palazzina, provocando la morte di una persona e il salvataggio di tre altri dai detriti.

Palazzina esplode e poi crolla a Negrar vicino Verona, feriti sotto le macerie dopo il boatoUn’esplosione nel primo piano di una palazzina a Negrar ha causato il crollo parziale dell’edificio, provocando feriti rimasti sotto le macerie.

