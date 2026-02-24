Verona esplode palazzina a Fane | i vigili del fuoco estraggono uno dei residenti

Un'esplosione in una palazzina a Fane ha causato il crollo di alcune parti dell'edificio, provocando la morte di un residente e ferite tra gli altri. La causa sembra essere legata a una fuga di gas scoperta poco prima dell'esplosione. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a estrarre uno dei coinvolti dalle macerie. Sul posto continuano le operazioni di soccorso e verifica.

Una persona è morta e altre sono rimaste ferite nella esplosione e nel conseguente crollo di una palazzina di tre piani a Fane, frazione del Comune di Negrar, in provincia di Verona. Sul posto i vigili del fuoco anche con personale USAR e cinofili. Sanremo 2026, Tommaso Paradiso: "Lotito? Dobbiamo sopportarlo, accettiamo il nostro amaro destino" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Esplode una palazzina a Fane: estratte due persone, altre sotto le macerieUn'esplosione in una palazzina a Fane ha causato il crollo dell'edificio e il coinvolgimento di due persone, estratte vive tra le macerie.

Maserada sul Piave: Scontro tra auto, vigili del fuoco estraggono ferito dal veicolo. Due ricoveri in ospedale.A Maserada sul Piave, un incidente tra due auto ha provocato il ferimento di due persone e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre un ferito incastrato nell’auto.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Esplosione in palazzina nel Veronese, morto un uomo sotto le macerie; Wine Paris conquista il mondo. E anche l’Italia; Esplosione e crollo di una palazzina nel Veronese; Sanremo, Conti si commuove parlando di Baudo. Su Pucci: Io indipendente nel mio lavoro.

Verona, esplode una palazzina a Negrar: diverse persone coinvolteUn’esplosione seguita da un crollo ha coinvolto un edificio di tre piani a Prun, frazione di Negrar, nel Veronese. Quattro persone erano presenti al momento dell’incidente: una è stata estratta viva, ... tg24.sky.it

Esplode e crolla una palazzina a Verona: un morto e tre feritiUn morto nel crollo una palazzina di tre piani a Prun di Negrar, in provincia di Verona. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, del personale Usar e ... gds.it

Segna Cutolo a Verona ed esplode il settore ospiti occupato dai padovani. QUANDO E GOL : PADOVA - facebook.com facebook