Vergogna! | il Napoli così è diventato una ‘vittima’! Avete sentito le parole durissime?

L’errore arbitrale di Chiffi in Atalanta-Napoli ha scatenato forti reazioni, con il club e molti tifosi che accusano l’arbitro di aver influenzato il risultato. Manna e De Laurentiis hanno espresso pubblicamente il loro disappunto, mentre altri giornalisti e sostenitori critici hanno sottolineato la gravità dell’errore. La discussione si accende sui social e nei dibattiti sportivi, creando un clima di accesa polemica attorno alla partita.

L’errore arbitrale di Chiffi in Atalanta-Napoli ha sancito molte polemiche e, oltre la forte presa di posizione del club tramite Manna prima e De Laurentiis poi, anche noti giornalisti e celebri tifosi del Napoli, hanno preso posizione criticando duramente la direzione arbitrale della partita di Bergamo e non solo. Tra questi anche Diego Maradona JR, che a Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso il suo disappunto. Le sue parole. Il figlio del “Pibe de Oro” ci è andato giù pesante, spendendo parole durissime nei confronti dei vertici arbitrali e del calcio italiano: È una cosa schifosa, non vogliono che il Napoli arrivi tra le prime 4! Faccio davvero fatica a commentare, è l’ennesima vergogna di un campionato nefasto, falsato e con poco altro da dire ora. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Clamoroso Napoli-Verona: parole durissime sul rigore, avete sentito?!Nel match tra Napoli e Verona, il rigore assegnato ai partenopei ha suscitato molte discussioni.

“Fallimento Napoli!”: c’entra anche Vergara, parole durissime! Avete sentito?Questa sera, il Napoli si trova ancora una volta sotto i riflettori per le difficoltà che sta attraversando.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Napoli rimontato a Bergamo, arbitro sott'accusa. Conte non parla, Manna: Così è una vergogna, non ci stiamo a fare la figura dei c..... Edo De Laurentiis: Ci avete rotto il... calcio; Atalanta-Napoli, la rabbia di Manna: Una vergogna, tutto questo non è calcio; È una vergogna, questo non è calcio. Poi facciamo la figura dei cogli*ni: la furia di Manna…; Napoli, l’abbaglio colossale di arbitro e Var: vergogna senza fine.

Atalanta-Napoli, la rabbia di Manna: «Una vergogna, tutto questo non è calcio»Al fischio finale tende la mano destra al collega Palladino, una stretta di mano che sa di stima vera, reciproca. Poi s'incammina verso gli spogliatoi senza aspettare gli altri. In ... ilmattino.it

Corriere dello Sport: Napoli furioso. Manna: Gol regolare, è una vergognaIl post gara di Atalanta-Napoli è un fiume in piena. Come racconta Fabio Mandarini, inviato a Bergamo per il Corriere dello Sport, il club azzurro alza la voce dopo il gol annullato a Gutierrez al ... napolipiu.com

Maradona Junior non le manda a dire: "Il Napoli nel secondo tempo inizia bene e si mette sullo 0-2 con una grande giocata di Hojlund, per me la partita finisce lì. Ennesima vergogna di un campionato nefasto e falsato, che non ha ancora molto da dire. Dob - facebook.com facebook

Napoli, Conte in silenzio per la rabbia. Il ds Manna: “È una vergogna” x.com