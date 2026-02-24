ventuno poliziotti e carabinieri indagati per furti sistematici in un negozio di roma termini

Un dirigente della Polfer, commissari, un ispettore e dodici carabinieri sono coinvolti in un’indagine per furti ripetuti all’interno di un negozio a Roma Termini. La causa di questa situazione è un sospetto sistema di taccheggio organizzato, che ha portato a un ingente bottino di borse, abbigliamento e cosmetici. Le accuse puntano a comportamenti illeciti tra personale di sicurezza e forze dell’ordine. Le autorità continuano a raccogliere prove su questa vicenda.

Borse, cappelli, giacche, intimo, cosmetici, profumi. È il classico bottino dei taccheggiatori. Sorprende di più che chi se ne andava con la refurtiva dalla Coin della stazione Termini, a Roma, fossero un dirigente della Polfer, commissari, un ispettore e altri agenti di gradi diversi e anche 12 carabinieri. È questo lo scenario ricostruito nell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Stefano Opilio, che vede indagate complessivamente 44 persone per furti sistematici ai danni di attività commerciali dell’area, in particolare del punto vendita della catena di via Giolitti. Tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine coinvolti, 21 persone in totale, sono poliziotti o militari dell’Arma: ci sono un primo dirigente della Polfer, due commissari, un ispettore, un assistente capo, un vice sovrintendente, un assistente capo coordinatore, un sovrintendente capo e un agente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

