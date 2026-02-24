Ventuno nuovi accompagnatori turistici abilitati con il nuovo corso di Iscom

Il completamento del corso di formazione di Iscom E. ha portato all’abilitazione di 21 nuovi accompagnatori turistici, grazie al superamento dell’esame finale. La prova ha messo alla prova le competenze acquisite durante le lezioni, con un focus particolare sulla conoscenza del territorio e delle tecniche di guida. Ora, questi professionisti sono pronti a lavorare nel settore del turismo locale, pronti a offrire un servizio qualificato ai visitatori.

Si è concluso con successo l'esame finale del corso di formazione per Accompagnatore Turistico organizzato da Iscom E.R. Ravenna in collaborazione con Confcommercio Ravenna. Sono 21 i nuovi Accompagnatori Turistici abilitati a Ravenna, provenienti non solo dal territorio regionale ma anche da altre città italiane, tra cui Napoli e Milano, a conferma dell'attrattività e della qualità del percorso formativo proposto. Un risultato che testimonia la capacità del corso di intercettare un interesse sempre più ampio e diversificato a livello nazionale. I nuovi professionisti si aggiungono a oltre 100 figure già formate da Iscom E.