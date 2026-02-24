Venti di cambiamento alla Sispi dopo le 16 assunzioni c' è il bando per il nuovo direttore generale

La Sispi ha avviato il bando per il nuovo direttore generale, dopo aver assunto 16 esperti informatici da dicembre. La società, controllata dal Comune e responsabile dei sistemi telematici comunali, cerca ora un dirigente capace di guidare i futuri progetti tecnologici. Le candidature sono aperte e si aspettano molte richieste. La scelta potrebbe influenzare i prossimi sviluppi dell’ente. La selezione si concluderà nei prossimi mesi.

Spirano venti di cambiamento alla Sispi. Dopo i 16 esperti informatici assunti a partire dallo scorso dicembre, la società partecipata unicamente dal Comune, che gestisce il sistema informatico e telematico dell'Amministrazione, è alla ricerca di un nuovo direttore generale. Il bando per il manager, firmato dalla presidente Giovanna Gaballo, è stato pubblicato ieri (23 febbraio 2026). C'è tempo fino al 25 marzo per candidarsi alla selezione che sarà effettuata attraverso una procedura comparativa, per curriculum e colloquio (Qui il link con tutte le istruzioni per inviare le istanze).