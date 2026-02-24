Ventenni a Varese fondano Gulliver | la rivoluzione contro

Il gruppo di ventenni varesini ha creato il Gulliver il 22 febbraio 1986, spinti dalla voglia di aiutare i giovani in difficoltà. La decisione è nata dopo aver constatato la mancanza di spazi di aggregazione e ascolto nel quartiere. Con pochi fondi e molta determinazione, si sono rivolti a un notaio per formalizzare il progetto. Da allora, il Gulliver ha iniziato a offrire servizi e supporto concreto ai ragazzi della zona.

Dalla passione alla concretezza: come nacque il Gulliver. Il 22 febbraio 1986, di fronte al notaio Carlo Guadenzi, un gruppo di ventenni varesini firmò l'atto di nascita della cooperativa Centro di solidarietà Gulliver. Non era un gesto simbolico, ma l'inizio di un percorso che avrebbe cambiato il volto dell'assistenza alle dipendenze in città. Quei giovani, con esperienze diverse ma una comune passione per il sociale, si erano resi conto che Varese era ai primi posti in Italia per overdose e vittime dell'Aids. Serviva una risposta concreta, e non bastava l'impegno politico. La scintilla arrivò da un incontro a Castel Gandolfo con don Mario Picchi, fondatore del Ceis, che aveva già avviato progetti simili in altre città.