Venezia muore una donna e la casa viene occupata subito dagli abusivi | I parenti non hanno potuto nemmeno recuperare le sue cose

Una donna è morta a Spinea, e subito dopo gli occupanti abusivi sono entrati nella sua casa. La causa è la presenza di effetti personali ancora all’interno dell’appartamento, che era assegnato alla donna deceduta. I parenti non hanno potuto recuperare le sue cose, lasciando tutto sotto gli occhi di chi si è insediato senza autorizzazione. L’occupazione improvvisa ha creato scompiglio tra i vicini del Villaggio dei Fiori.

SPINEA (VENEZIA) – L’ultimo appartamento occupato al Villaggio dei Fiori non era libero: risultava ancora assegnato a una donna appena deceduta, e al suo interno erano presenti i suoi effetti personali. I due occupanti entrati sabato scorso sarebbero stati “invitati” da altri abusivi del palazzo, accedendo tranquillamente dal portone principale, secondo quanto denunciano i residenti. «È un racket, e non c’è nemmeno il tempo di chiudere le case», denuncia Insula, la società che per conto del Comune di Venezia gestisce le manutenzioni del condominio. L’episodio evidenzia una rete organizzata dietro le occupazioni abusive nella zona: l’appartamento non era sfitto, e il fatto rende ancora più grave la violazione, trattandosi di un alloggio destinato a un nuovo inquilino e con effetti personali dei familiari ancora presenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Villaggio dei Fiori, muore e gli abusivi le occupano la casa: sono entrati prima che i parenti potessero ritirare i suoi effettiLa morte di una donna al Villaggio dei Fiori ha portato all'occupazione abusiva della sua casa prima che i parenti potessero rimuovere i suoi effetti personali.

