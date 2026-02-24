Velocità dei mezzi in A1 | Centraline per lo smog

Un aumento delle emissioni di inquinanti ha portato alla decisione di regolare la velocità dei veicoli sull’autostrada tra San Donato e Laterina. Le centraline per lo smog misurano i livelli di polveri sottili e di NOx, e in base ai risultati si interviene con limiti di velocità variabili. Questa misura mira a ridurre l’inquinamento nei punti più critici del tratto. La modifica sarà applicata durante le ore di maggiore traffico.

Regolare la velocità dei mezzi nel tratto autostradale tra il San Donato e Laterina in base alla qualità dell’aria. È la proposta lanciata dal Movimento Consumatori per mettere in sicurezza una porzione di Autosole che negli anni ha dimostrato elevati profili di pericolosità, non ultima la tragedia che ha coinvolto la Misericordia di Terranuova, evento che ha profondamente segnato l’intera comunità del Valdarno. Di fronte a questi fatti, l’associazione propone di intervenire con misure che agiscano direttamente sulle cause del rischio: l’eccesso di velocità e l’impatto ambientale. "Il Movimento Consumatori - si legge in una nota - propone l’installazione di tre centraline per la rilevazione dell’inquinamento atmosferico lungo il tratto valdarnese dell’autostrada. 🔗 Leggi su Lanazione.it

