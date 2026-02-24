Vede l' aggressione a un' anziana chiama i soccorsi e la vittima diventa lei

Una donna che ha assistito a un'aggressione a un'anziana ha chiamato i soccorsi, ma poi è stata coinvolta direttamente nell'incidente. Mentre cercava di aiutare la vittima, è stata strattonata da due persone che cercavano di allontanarla. La scena si è svolta sui prati del Talvera a Bolzano, provocando un intervento rapido delle forze dell'ordine. La donna ora si trova a dover raccontare quanto accaduto in quell’episodio improvviso.

È successo mentre era sui prati del Talvera. Poco dopo è arrivata la polizia Una domenica violenta quella vissuta lo scorso 22 febbraio sui prati del Talvera, a Bolzano. Giunta sul posto, infatti, la polizia della questura del capoluogo altoatesino è subito intervenuta per prestare soccorso a una donna strattonata da un uomo e da un’altra donna, che cercavano di strapparle il cellulare e la borsa, salvo poi fuggire in due diverse direzioni alla vista delle divise. La loro fuga è durata poco e gli agenti hanno ricostruito quanto successo alla donna vittima di questa vicenda, che presentava pure una vistosa ecchimosi sul volto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

