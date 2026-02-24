Vanni | Programma di impegni per il territorio e oltre i confini

Vanni ha presentato un piano di interventi per migliorare Montopoli e le sue frazioni, motivato dalla volontà di rafforzare l’identità locale. La proposta nasce dall’ascolto delle esigenze dei residenti, che chiedono servizi più efficienti e spazi pubblici più curati. Nel dettaglio, il progetto prevede lavori di manutenzione e nuove iniziative culturali. Il Comune ha già avviato i primi incontri con i cittadini per definire i prossimi passi.

MONTOPOLI "Vogliamo rendere Montopoli e le sue frazioni ancora più orgogliose di sé stesse e, per farlo, abbiamo un programma di impegni precisi e concreti, costruito con la partecipazione di cittadini e cittadine. Un programma che guarda a Montopoli con tutte le sue frazioni, che guarda oltre i confini del nostro comune". Lo scrive la sindaca Linda Vanni nella presentazione del Dup-Documento unico di programmazione per il 2026 e per il triennio 2026-2028. Interventi nelle frazioni. Ad Angelica "nuovo parcheggio, marciapiedi e percorsi verso San Romano e Capanne, manutenzione della scuola", a Capanne "percorso ciclopedonale, nuova area verde e gioco attrezzata in via Pavese, riqualificazione di piazza Vittorio Veneto, strade e marciapiedi nell’area Pip e implementazione servizi nell’area produttiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Asl Napoli 2 Nord, il dg Monica Vanni riunisce ospedali e territorio per il brindisi di Natale

Polizia locale di Bibbena: un 2025 di grandi impegni sul territorio, il bilancio dell’assessore e del comandanteIl 2025 si rivela un anno di impegno costante per la Polizia locale di Bibbena, con numerose sfide e progetti sul territorio.