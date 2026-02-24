Vannacci con AfD | Meloni non è davvero di destra

Roberto Vannacci ha scelto di aderire all’AfD, motivando la decisione con il suo disappunto verso l’attuale governo. La sua decisione coincide con il quarto anniversario dall’inizio del conflitto in Ucraina, un momento in cui ha espresso opinioni critiche sulla destra italiana. Vannacci, ex ufficiale e ex membro della Lega, ha sottolineato come ritenga Meloni lontana dai principi di destra. La sua mossa ha attirato l’attenzione su un dibattito interno alla destra europea.

© Cms.ilmanifesto.it - Vannacci con AfD: «Meloni non è davvero di destra»

Destra L'eurodeputato entra nel gruppo di estrema destra Europa delle nazioni sovrane. Guerriglia alla Lega: «Incoerente sull'Ucraina» Destra L'eurodeputato entra nel gruppo di estrema destra Europa delle nazioni sovrane. Guerriglia alla Lega: «Incoerente sull'Ucraina» L'adesione formale è arrivata ieri, nel quarto anniversario dall'inizio della guerra in Ucraina. Roberto Vannacci, scissionista dalla Lega e per questo fuori anche dal gruppo dei Patrioti, è entrato nell'Europa delle nazioni sovrane, la famiglia politica dell'estrema destra tedesca dell'AfD. «Mi riconosco totalmente nei valori e nei principi, insieme faremo un gran lavoro» ha detto Vannaci arrivando ieri alla conferenza stampa convocata insieme a René Aust, eurodeputato tedesco e copresidente del gruppo.