Valentino ’sfreccia’ a Riccione per il compleanno

Valentino, noto pilota, ha deciso di festeggiare il suo 47° compleanno a Riccione, una scelta dettata dalla voglia di staccare dalla pista e godersi qualche giorno di relax. La sua presenza nel lungomare ha attirato molti fan, curiosi di scattare foto e scambiare due parole. La festa si è svolta tra amici e sostenitori, che hanno condiviso momenti di allegria sulla spiaggia. Valentino ha mostrato un sorriso sincero durante tutta la giornata.

Tanti auguri Valentino per i tuoi 47 anni. Anzi, se si parla del Dottore da Tavulia, gli anni corretti sono 46+1. E non a caso sulla grande torta con cui ha festeggiato c’era scritto Auguri Vale 46+1. Trattandosi di un mito nelle due ruote non potevano mancare i richiami alle corse. Sui tavoli menù personalizzati e tanti palloncini di colore blu, mentre alle spalle dei tavoli eccola lì, la bandiera a scacchi bianconera come quella che sventola in griglia all’arrivo dei Gran Premi. A dire il vero anche il pranzo si è trasformato in una piccola gara: la pista di Misano raffigurata sui menù, con tanto di box che offrivano l’indicazione per i cocktail e le pietanze a disposizione degli invitati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Valentino Rossi, festa 46+1 a Riccione: dal menù a "pista" ai baci con Francesca Sofia, foto e dettagli del compleannoValentino Rossi ha festeggiato il suo 47° compleanno a Riccione, dove amici e tifosi hanno partecipato a una serata speciale.

Il compleanno di Valentino, niente auguri da papà: "Li faccia lui a me"Valentino Rossi compie 47 anni, ma questa volta non riceve gli auguri dal padre.