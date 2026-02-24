Valentina scatta sul palco dell’Ariston

Valentina Sabino si distingue per aver immortalato sul palco dell’Ariston momenti intensi e autentici, grazie alla sua capacità di cogliere emozioni profonde. La causa di questa sua abilità risiede nella passione per la fotografia e nell’esperienza accumulata negli anni. Con ogni click, riesce a raccontare una storia che va oltre l’immagine, catturando sguardi e gesti spontanei. La sua presenza sul set aggiunge un tocco di spontaneità e verità.

Se c’è una fotografa che sa catturare il racconto di un’anima attraverso uno scatto mai banale, questa è Valentina Sabino. Riminese d’adozione, è originaria di Caserta e cresciuta tra Bellariva e Marebello dove, dopo aver fatto il perito turistico, si è orientata sul design industriale con indirizzo fotografia e da lì è stato amore a prima vista. In trasferta in quel di Sanremo per testimoniare la sua arte che non è fatta solo di immagini, la Sabino cercherà di raccontare storie di vita canora attraverso le sue fotografie. La trentasettenne riminese infatti, che si è fatta le ossa a DeeJay on stage di Riccione, da alcuni anni è sbarcata nella riviera dei fiori in qualità di fotografa, interprete ora delle espressioni come processo creativo per gli artisti di Sanremo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

