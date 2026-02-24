Va al pronto soccorso ma la diagnosi è sbagliata | l’IA di Elon Musk gli salva la vita

Un uomo si è recato al pronto soccorso dopo aver accusato forti dolori, ma i medici hanno commesso un errore nella diagnosi. La causa è stata l’uso di un’intelligenza artificiale sviluppata da Elon Musk, che ha identificato correttamente un problema serio. Grazie alla sua analisi, i medici hanno potuto intervenire tempestivamente, salvandogli la vita. La vicenda dimostra come le tecnologie avanzate stiano cambiando il modo di affrontare le emergenze sanitarie.

È ormai una prassi che quando ci si sente poco bene si chieda aiuto all’Intelligenza artificiale: ogni settimana 230 milioni di persone interpellano Chatgpt sui problemi di salute. E se è pur vero che resta fondamentale rivolgersi sempre a medici per una diagnosi, in alcuni casi l’IA si rivela decisiva nel riconoscere segnali di allarme e spingere i pazienti a richiedere ulteriori controlli. A rappresentare questa nuova realtà è il caso di un uomo norvegese di 49 anni: l’Intelligenza artificiale di Grok, sviluppata da xAI di Elon Musk, gli ha salvato la vita. L’appendicite non diagnosticata. L’uomo, a causa di un forte dolore addominale, si era recato al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Panorama.it

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE DI ELON MUSK SALVA LA VITA AD UN UOMO DI 49 ANNIL'intelligenza artificiale di Grok, creata da xAI di Elon Musk, ha evitato il peggio a un uomo di 49 anni in Norvegia.

