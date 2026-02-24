Va a festeggiare Carnevale si ubriaca e dimentica le figlie in auto | mamma denunciata

Una donna è stata denunciata dopo aver dimenticato le sue figlie di 3 e 4 anni in auto, mentre si trovava a festeggiare Carnevale a Viareggio. La madre, dopo aver bevuto troppo, non si è accorta che le bambine erano rimaste ferme nell’auto parcheggiata. La polizia, intervenuta su segnalazione di passanti, ha trovato le ragazze sole e spaventate. La vicenda ha attirato l’attenzione su quanto possa essere pericoloso lasciare i bambini da soli in auto.

La donna, milanese, è stata denunciata per abbandono di minori. Da Milano era andata a Viareggio con le figlie per il Carnevale ma, dopo essersi ubriaca, ha dimenticato dove avesse lasciato l'auto con le figlie a bordo Da Milano a Viareggio per festeggiare Carnevale. Ma la giornata di allegria e maschere si è conclusa con una brutta avventura per due bambine di 3 e 4 anni e con una denuncia per abbandono di minore rimediata dalla madre. L'episodio risale alla serata di sabato 21 febbraio quando una donna milanese di 39 anni, dopo aver trascorso la giornata tra le strade di Viareggio con le figlie, ha sistemato le bambine in auto e ha proseguito i festeggiamenti. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

