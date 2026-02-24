Usaneve | 600mila case senza elettricità

Una tempesta di neve ha causato la perdita di energia elettrica a più di 600.000 case e aziende nel nord-est degli Stati Uniti. La forte perturbazione ha investito vaste aree, interrompendo le forniture e creando disagi tra i residenti. Le autorità stanno lavorando per ripristinare il servizio, mentre le condizioni meteo rimangono instabili. Le temperature rigide e le abbondanti nevicate complicano gli interventi di soccorso.

0.28 Sono aumentate a oltre 600.000 le abitazioni e aziende nel nord-est degli Stati Uniti rimaste senza elettricità a causa della tempesta di neve. Lo riporta la Cnn. Lo Stato più colpito è il Massachusetts, con quasi 300.000 persone senza elettricità,tra cui l'85% nella contea di Barnstable, che comprende Cape Cod e le aree circostanti. Anche il New Jersey è stato duramente toccato dall'allerta neve, con 125.000 persone senza elettricità. Migliaia le persone al buio anche in Delaware e Rhode Island.

