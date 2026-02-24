USA la nazionale femminile di hockey rifiuta l’invito di Trump

La nazionale femminile di hockey ha deciso di non partecipare alla cerimonia di celebrazione organizzata dal governo, a causa di disaccordi con le autorità. La scelta nasce dalle divergenze sulla partecipazione e sulle modalità di riconoscimento pubblico, nonostante il recente successo olimpico. La squadra, infatti, preferisce concentrarsi sui propri impegni sportivi senza essere coinvolta in iniziative politiche. La decisione evidenzia le tensioni tra atleti e istituzioni. Restano ancora da vedere come reagiranno le autorità.

Dopo l’oro a Milano-Cortina, la squadra maschile sarà celebrata durante il discorso sullo Stato dell’Unione. Le campionesse femminili ringraziano ma non parteciperanno L’invito era stato annunciato subito dopo la vittoria contro il Canada nella finale olimpica. Trump aveva contattato il direttore dell’FBI Kash Patel e successivamente aveva parlato in vivavoce con la squadra, esprimendo il desiderio di congratularsi personalmente con ciascun giocatore. Dopo il trionfo olimpico, anche la nazionale femminile statunitense di hockey era stata inclusa nell’invito. Tuttavia, le campionesse hanno deciso di non partecipare, diffondendo una nota ufficiale: “Siamo sinceramente grate per l’invito e apprezziamo profondamente il riconoscimento“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La squadra femminile di hockey Usa rifiuta l’invito di Trump dopo l’oro: “Abbiamo impegni già programmati”La squadra femminile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti ha respinto l’invito di Trump a partecipare al discorso sullo stato dell’Unione, perché aveva già impegni programmati.

Hockey Usa, la Nazionale femminile declina l’invito di Trump. La reazione alla gaffe sessista di DonaldIl team femminile di hockey su ghiaccio degli Stati Uniti respinge un invito di Trump, in risposta alla sua recente dichiarazione sessista.

