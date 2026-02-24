usa iran la diplomazia attraversa una fase particolarmente turbolenta

Il deterioramento delle relazioni tra Usa e Iran nasce dalla crescente tensione sulle attività nucleari di Teheran. La possibilità di un intervento militare resta sul tavolo, mentre le diplomazie cercano di evitare un'escalation. Le discussioni si svolgono in un clima di incertezza, con entrambe le parti pronte a reagire a ogni nuova mossa. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per il futuro delle trattative.

Il rapporto tra Washington e Teheran continua a oscillare tra diplomazia e scenario bellico. In attesa della nuova tornata di colloqui che dovrebbe tenersi giovedì, Donald Trump mantiene sul tavolo l’opzione militare. «La prima opzione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è sempre la diplomazia, ma come ha dimostrato, è disposto a ricorrere alla forza letale dell’esercito degli Stati Uniti, se necessario», ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. «Ho visto molti resoconti sensazionalistici negli ultimi giorni, che sono semplicemente falsi. E chiunque faccia speculazioni con i media, nascondendosi dietro una fonte anonima, fingendo di sapere cosa sta pensando il presidente Trump o una decisione che prenderà riguardo all’azione contro l’Iran, non ha idea di cosa sta parlando», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Panorama.it

Iran, proteste e tensioni con gli Usa: la crisi entra in una fase decisivaLa situazione in Iran si fa sempre più complessa, con proteste diffuse e tensioni crescenti con gli Stati Uniti.

Usa-Iran, la diplomazia è a un punto molto delicatoIl recente tentativo di riavviare i colloqui tra Stati Uniti e Iran deriva dalla mancanza di progressi nelle negoziazioni sul nucleare.

Iran, media: “Probabile attacco americano nelle prossime 24 ore”

Usa-Iran, la diplomazia attraversa una fase particolarmente turbolentaGiovedì, dovrebbe tenersi un nuovo round di colloqui. Intanto, Washington schiera nuovi aerei in Medio Oriente, mentre i pasdaran conducono esercitazioni militari ... panorama.it

Iran, Usa rafforzano presenza militare: satelliti mostrano concentrazione di F-35Dati satellitari e di volo rivelano un massiccio dispiegamento di forze Usa in Medio Oriente ed Europa, con caccia stealth F-35 e navi da guerra pronte a operazioni aeree prolungate. ilsole24ore.com

Tensione Usa-Iran e rischio attacco: come proteggere il portafoglio di investimenti x.com

Negoziati tra Usa e Iran, giovedì ci sarà l'ultima chiamata per la diplomazia. Ma Teheran e Washington continuano a litigare, con il New York Post che avvisa: "Trump valuta attacco preventivo" - facebook.com facebook