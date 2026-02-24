Uomo trovato morto nel bosco a Montano Lucino | sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Un uomo è stato trovato morto questa mattina in un bosco vicino a Montano Lucino, probabilmente a causa di un incidente. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per le operazioni di soccorso e i rilievi. La zona è stata messa sotto sequestro mentre si cerca di capire cosa sia accaduto. La polizia sta raccogliendo testimonianze e analizzando i dettagli del ritrovamento.

Il ritrovamento in una zona boschiva vicino a via Trivino. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118 Il corpo di un uomo senza vita è stato trovato questa mattina, martedì 24 febbraio, a Montano Lucino in una zona boschiva non lontano da via Trivino. Sul posto, come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), sono intervenuti i vigili del fuoco di Como, i carabinieri di Cantù e i sanitari del 118. L’uomo, sulla sessantina, non presenterebbe traumi o ferite evidenti. Notizia in aggiornamento. Indagano i carabinieri, sul posto anche il comandante della compagnia di Cantù maggiore Tapparo. 🔗 Leggi su Quicomo.it Tragedia nel Comasco: trovato senza vita l’uomo scomparso da Montano LucinoUn uomo scomparso da Montano Lucino è stato trovato senza vita nel Comasco, probabilmente vittima di un incidente in montagna. Temi più discussi: Uomo trovato morto a Torino in via San Marino con ferite alla gola, ipotesi suicidio: coltello vicino al corpo; Il mistero dell’uomo sgozzato in strada a Santa Rita: il coltello abbandonato accanto al corpo; Cliente trovato morto in un affittacamere a due passi dal Vaticano: scoperti ospiti non registrati; Torino, 58enne trovato morto in strada a Santa Rita con una ferita alla gola: accanto al cadavere, un coltello. L'ipotesi del suicidio. Giallo a Massa Carrara: uomo di 55 anni trovato morto sul balcone di casa, indagini in corsoIndagini aperte dopo che un uomo è stato trovato morto in provincia di Massa Carrara, sul balcone della sua abitazione, con ferite da arma da taglio. notizie.it Si lancia nel fiume Volturno a Capua: 75enne trovato morto dopo una settimanaL'uomo si era lanciato nel fiume lo scorso 17 febbraio e, purtroppo, le sue ricerche si sono concluse tragicamente oggi, quando i vigili del fuoco hanno ... fanpage.it Et voilá! A destra nella foto Giorgio, il giovanissimo talento di Montano Lucino che interpreterà Angelo Roncalli ne "Un bambino diventato Papa" e il regista... bimbi lo riconoscete Oreste Castagna, il Gipo della Melevisione e protagonista de L'Albero azzurro... - facebook.com facebook