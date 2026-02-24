Uomini e Donne registrazione 23 febbraio 2026 | anticipazioni

La registrazione di Uomini e Donne del 23 febbraio 2026 ha attirato l’attenzione per le nuove dinamiche tra i partecipanti. La causa è stata l’intensa discussione tra due corteggiatori durante il confronto in studio. I presenti hanno assistito a un episodio inaspettato che ha coinvolto anche alcuni protagonisti storici del programma. La registrazione si è conclusa con una decisione che potrebbe cambiare l’andamento della trasmissione.

Uomini e Donne torna a far parlare con le anticipazioni della registrazione di lunedì 23 febbraio 2026. In studio si sono intrecciati stop improvvisi, attacchi, accuse e reazioni forti tra trono over e classico. Dai dubbi su alcune conoscenze fino alle esterne più discusse, la puntata in onda nelle prossime settimane su Canale 5 ha offerto momenti carichi di tensione. Ecco cosa è accaduto e quali novità riguardano tronisti, corteggiatori e protagonisti del parterre. Perchè Federico Mastrostefano non è più a Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni 23-02-2026: Mario Lenti e Cinzia Paolini chiudono la conoscenza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Uomini e Donne, registrazione 2 Febbraio 2026: le anticipazioniMartedì 2 febbraio 2026, nello studio di Uomini e Donne sono state registrate le nuove puntate.

Uomini e Donne, registrazione 3 Febbraio 2026: le anticipazioniMartedì 3 febbraio 2026 si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne.

