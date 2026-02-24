Unisalento inaugurato l' anno accademico La rettrice Aiello | Insieme per crescere Decaro risponde sul Policlinico universitario | Massimo impegno

L’apertura dell’anno accademico all’Università del Salento si è verificata con la rettrice Aiello che ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme per migliorare. Durante l’evento, Decaro ha confermato l’impegno per realizzare il nuovo Policlinico universitario, un progetto che coinvolge diverse istituzioni e studenti. La discussione sulla struttura si concentra sulla sua utilità per la formazione e la ricerca. La questione resta al centro dell’attenzione nel panorama locale.

L'Università del Salento inaugura l'anno accademico. E il tema della costruzione di un policlinico universitario torna al centro del dibattito. La rettrice Maria Antonietta Aiello ha inserito l'argomento nel proprio discorso e in una breve intervista prima dell'inizio della manifestazione rilancia l'appello alla Regione. «Anche il sud della Puglia avrà finalmente il suo Policlinico universitario. Un traguardo per il quale auspico il continuo sostegno della Regione, essenziale per l’apertura delle Scuole di Specializzazione e per elevare la qualità della nostra sanità pubblica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

L'Università Cattolica inaugura l'anno accademico. La rettrice: "Puntiamo a un'alleanza tra generazioni"L'Università Cattolica di Roma ha aperto ufficialmente l'anno accademico con una cerimonia a cui hanno partecipato il ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Regione Francesco Rocca.

