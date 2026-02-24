UniPa ed Ebas Sicilia | via al laboratorio di co-progettazione per rafforzare il dialogo tra ateneo e imprese artigiane

L’università di Palermo e Ebas Sicilia hanno avviato un laboratorio di co-progettazione per rafforzare il dialogo tra ateneo e imprese artigiane. La decisione nasce dalla crescente richiesta di collaborazione tra università e settore produttivo locale, con l’obiettivo di sviluppare progetti condivisi. L’incontro, previsto per venerdì 27 febbraio, si svolgerà nella sala riunioni del Dipartimento di Scienze Economiche, e prevede la partecipazione di rappresentanti di entrambe le realtà.

Si terrà venerdì 27 febbraio, dalle 15 alle 16,30, nella sala riunioni del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (edificio 13 del Campus Universitario di viale delle Scienze a Palermo), l’incontro “LdA 2 – Laboratorio di Co-Progettazione”, promosso nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Palermo ed Ebas Sicilia. L’iniziativa rientra nelle attività della Terza Missione dell’Ateneo e mira a rafforzare il dialogo strutturato tra il mondo accademico e il sistema produttivo artigiano regionale. L’incontro sarà dedicato ai rappresentanti delle imprese operanti nei settori impiantistico, energetico, edilizio, fotovoltaico, della sicurezza, della serramentistica e, più in generale, nell’ambito della costruzione e manutenzione di edifici civili e industriali. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ciclone Harry, Ebas attiva contributi per imprese artigiane e lavoratoriDopo il passaggio del ciclone Harry in Sicilia, che ha causato danni alle attività locali, Ebas Sicilia si impegna a sostenere le imprese artigiane e i lavoratori colpiti.

Imprese artigiane: “Pieno sostegno all’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei prodotti e la tutela dei consumatori”Roma, molte imprese artigiane chiedono che il nuovo decreto per rafforzare la sicurezza dei prodotti tenga conto delle loro caratteristiche.